Muhammad Ali draait zich om in zijn graf: "Ik ben de beste bokser aller tijden"

11/01/17 - 21u00

De Amerikaanse bokskampioen Floyd Mayweather, die sinds september 2015 op pensioen is, beschouwt zichzelf als de beste bokser uit de geschiedenis, nog groter dan Muhammad Ali. Dat verkondigde hij vandaag op televisiezender ESPN.

"Indien we spreken over wie de grootste impact heeft gehad, is Ali met voorsprong de grootste. Maar als we kijken naar het palmares en het verloop van de carrière, is dat Floyd Mayweather", verklaarde hij over zichzelf in de derde persoon.



Nederlaag

"Muhammad Ali heeft de weg geopend en heeft zo mijn carrière mogelijk gemaakt. Hij is een legende, maar ik heb records gebroken en Ali heeft zijn titels verloren aan een bokser die amper zeven gevechten op zijn conto had staan", verwees de 39-jarige Mayweather naar de nederlaag van Ali tegen Leon Spinks in februari 1978.