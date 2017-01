'Money' Mayweather doet zijn bijnaam alle eer aan: voor 100 miljoen wil hij MMA-kampioen lesje leren

Door: Glenn Bogaert

Er is al veel gezegd en geschreven over een 'Clash of the Titans' tussen gewezen bokskampioen Floyd Mayweather en MMA-kopstuk Conor McGregor. De Ierse kooivechter deed al verwoede pogingen om de bijna 40-jarige Amerikaan uit zijn kot te lokken en die is bereid om de handschoen op te nemen. Zij het dan wel voor 100 miljoen dollar.

'Money' Mayweather windt er bij ESPN geen doekjes om: hij legt de bal in het kamp van het UFC (Ultimate Fighting Championship) en zijn rivaal 'The Notorious'. McGregor heeft aan zelfvertrouwen geen gebrek want de 28-jarige Ier kroonde zich in november van vorig jaar nog tot wereldkampioen bij de lichtgewichten. Van eind 2015 tot november 2016 was hij ook al de beste van de wereld bij de vedergewichten. Maar Mayweather laat zich niet intimideren of afschrikken: "Er blijven maar geruchten de ronde doen over al die vechtjassen die mij willen uitdagen. Ze blijven maar spreken over Conor Mcgregor. Wel, laten we het doen. Laat hem maar naar de bokswereld komen en ik zal hem tonen hoe het allemaal werkt. Al heb ik het eigenlijk niet nodig om tegen hem te boksen. Hij staat nog maar 2 à 3 jaar aan de top, ik heb gedurende mijn volledige carrière de bokssport gedomineerd heb. Op een manier zoals niemand mij dat ooit heeft voorgedaan."



Zakelijk interessant

Maar dan moet er natuurlijk wel boter bij de vis komen: "Ze weten wat het bedrag is dat ik wil opstrijken. Ik wil 100 miljoen dollar, dat is mijn prijs. We willen McGregor 15 miljoen dollar geven en dan kunnen we nog spreken over de tv-rechten. Hoe kan iemand nu spreken over 20 of 30 miljoen dollar winnen als hij nog nooit heeft gevochten voor een bedrag van 8 of 9 miljoen." Het is duidelijk wie het alfmannetje is om wie het gevecht moet draaien. Floyd Mayweather denkt louter aan zijn bankrekening, zijn bijnaam is niet voor niks 'Money': "Ik ben nu eenmaal een zakenman en puur zakelijk bekeken, zou een gevecht een goeie zaak zijn. Ik geloof trouwens in slimmer werken, niet in harder werken. Daar praat ik elke dag over met mijn adviseur." Benieuwd wat MMA-kampioen Conor McGregor er allemaal van denkt. Op Instagram heeft die intussen al gereageerd met een veelzeggend beeld. The game's on, bitches!