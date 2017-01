Geert De Vos naar kwartfinales BDO WK darts

Door: redactie

Geert De Vos (WDF 7) heeft zich voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de kwartfinales van het BDO wereldkampioenschap darts. In het Engelse Frimley Green haalde hij het in de achtste finales met 4-2 van de Engelsman Scott Mitchell (WDF 18), de wereldkampioen van 2015.

Het is nog maar de derde keer in de geschiedenis van het BDO wereldkampioenschap dat een Belg zich kan plaatsen voor de kwartfinales, Erik Clarys en Leo Laurens deden het hem voor. In die kwartfinale neemt De Vos het op tegen de winnaar van het Engels duel tussen Darryl Fitton (WDF 10) en Philip Blackwell (BDO 40).



"Na vijf keer te zijn uitgeschakeld in de tweede ronde ben ik echt gelukkig dat ik mij kan plaatsen voor de laatste acht", vertelde De Vos. "Ik heb er de voorbije maanden echt veel voor gedaan. Dat de 180 maximum uitworpen er nu vlot ingaan heeft alles met training te maken. Telkens ik in de problemen kwam, kon ik mij redden met enkele stevige worpen. De voorbije jaren was ik er steeds dichtbij, maar kon ik het telkens niet afmaken. Nu lukt het mij dus wel. Wie mijn volgende tegenstrever wordt, speelt geen rol. Als ik speel zoals in de voorbije twee wedstrijden, kan ik nog ver geraken."