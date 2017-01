Ronaldo strijdt met onder meer Bolt en Murray om 'Oscar van de Sport'

Door: redactie

11/01/17 - 14u48 Bron: Belga

© getty.

Cristiano Ronaldo is een van de zes genomineerden in de categorie Sportman van het Jaar bij de uitreiking van de Laureus World Sports Awards. Die onderscheidingen worden ook wel de 'Oscars van de Sport' genoemd. De awards worden op 14 februari uitgereikt tijdens een plechtigheid in Monaco. De leden van de Laureus World Sports Academy, met tal van sportpersoonlijkheden, kiezen de winnaars.

De Portugese stervoetballer neemt het op tegen spurtbom Usain Bolt, de nummer 1 in het tennis Andy Murray, olympisch kampioen op de 5 en 10 km Mo Farah en NBA-vedetten Stephen Curry en LeBron James. © photo news. Bij de vrouwen is deze Simone Biles kanshebster op de 'Oscar van de Sport' © photo news.

De Portugese stervoetballer neemt het op tegen spurtbom Usain Bolt, de nummer 1 in het tennis Andy Murray, olympisch kampioen op de 5 en 10 km Mo Farah en NBA-vedetten Stephen Curry en LeBron James.



Bolt won de award al drie keer, in 2009, 2010 en 2013. De voorbije twee jaar viel Novak Djokovic in de prijzen.



Opvolgster Serena Williams

Bij de vrouwen gaat het tussen gymnaste Simone Biles, zwemster Katie Ledecky, atletes Allyson Felix en Elaine Thompson, tennisster Angelique Kerber en baanrenster Laura Kenny (Trott). De laureate volgt Serena Williams op. Justine Henin won in 2008 als beste sportvrouw. Kim Clijsters kreeg in 2010 de prijs voor de comeback. In die categorie horen onder meer Michael Phelps en Juan Martin del Potro tot de genomineerden.



Bij de ploeg van het jaar kan Cristiano Ronaldo eveneens in de prijzen vallen want zowel Portugal (Europees kampioen) als Real Madrid (Champions League) maken kans. Verder zijn er awards voor 'doorbraak van het jaar', 'andersvalide van het jaar' en 'actiesporter van het jaar'. Er zijn geen Belgen genomineerd.