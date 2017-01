Frida Hansdotter wint nachtslalom Flachau

Door: redactie

WB alpijnse ski De 31-jarige Zweedse Frida Hansdotter heeft gisteren de nachtslalom in het Oostenrijkse Flachau gewonnen. Ze hield de Noorse Nina Löseth 58 honderdsten achter zich. De Amerikaanse wereldbekerleidster Mikaela Shiffrin moest op 78 honderdsten vrede nemen met de derde stek en moest die plaats bovendien delen met de Zwitserse Wendy Holdener.

Voor Hansdotter, vorig seizoen eindlaureate in de Wereldbeker slalom, is het de vierde wereldbekerzege. Ze boekte die allemaal in de slalom. In Flachau was ze in 2015 al eens de beste.



Shiffrin gaat zowel in de Wereldbeker slalom als de algemene wereldbeker nog altijd ruim aan de leiding.