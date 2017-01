Charleroi geeft in slotminuut stuntzege tegen Partizan uit handen

Door: redactie

10/01/17 - 23u38 Bron: Belga

© photo news.

Charleroi is er op de twaalfde speeldag in de Champions League basketbal net niet in geslaagd te stunten tegen het Servische Partizan Belgrado. Het leed een zure 63-65 nederlaag, nadat het de hele wedstrijd op voorsprong gestaan had.