Belgiës beste skiër Armand Marchant morgen gerepatrieerd naar ons land

Door: redactie

9/01/17 - 15u05 Bron: Belga

De onfortuinlijke Armand Marchant (19) wordt morgen naar België gerepatrieerd, zo staat op zijn Facebook-pagina te lezen. Zaterdag brak de beste Belgische skiër zijn scheenbeen op meerdere plaatsen in de eerste run van de Wereldbekermanche reuzenslalom in het Zwitserse Adelboden.

In België zal Marchant in het Park Leopold Ziekenhuis te Brussel onder de scanner gaan bij dokter Huylebroek, die hem ook zal opereren.



Marchant werd na zijn valpartij per helikopter geëvacueerd en naar een plaatselijk ziekenhuis overgebracht. Daar werd de skiër al geopereerd om het been te fixeren. Op een maandag geposte foto is te zien hoe het been stabiel gehouden wordt door pinnen en staven.



Vorige maand schreef Marchant nog geschiedenis. Hij werd toen achttiende in de slalom van het Franse Val d'Isère. Daarmee eindigde hij als eerste Belgische man ooit in de punten op een Wereldbekermanche alpijnse ski.