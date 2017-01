Amerikaan Justin Thomas wint eerste PGA-golftoernooi van 2017

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Justin Thomas heeft zich de beste getoond op het Tournament of Champions golftoernooi (PGA/5.809.000 eruo) in het Amerikaanse Kapalua (Hawai). De 23-jarige Amerikaan nam na de tweede ronde de leiding en gaf die niet meer af. Tijdens zijn laatste ronde, waarin hij zeven birdies lukte, moest hij nog wel een bogey en een dubbele bogey incasseren

Met zijn 69 slagen over de achttien laatste holes - vier onder par en een totaalscore van 22 onder par - hield hij uiteindelijk de Japanner Hideki Matsuyama met drie slagen achter zich. De derde plaats werd gedeeld door de Amerikanen Ryan Moore, Pat Perez en de uittredende kampioen Jordan Spieth. Voor de tweevoudige CIMB Classic-winnaar is het meteen zijn derde PGA Tour-zege in zijn loopbaan, goed voor een slordige 1.123.700 euro.