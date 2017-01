Bart Swings verovert brons op het EK allround schaatsen

Door: redactie

Bart Swings (25) heeft op het EK schaatsen allround in het Nederlandse Heerenveen de bronzen medaille veroverd. Het goud ging voor de negende keer naar de Nederlander Sven Kramer, de titelverdediger. Kramers landgenoot Jan Blokhuijsen pakte het zilver.

Swings stond gisteren na de eerste twee afstanden op de zesde plaats. Op de 500 meter werd hij 15e, op de 5.000 meter vijfde. Vandaag voegde hij daar een vijfde plaats op de 1.500 meter en een derde plaats op de afsluitende 10.000 meter aan toe. De zege op de 10 kilometer was voor Kramer in 13:06.30, voor Blokhuijsen (13:11.95) en Swings (13:15.54). De 30-jarige Kramer haalt het in de eindstand voor Blokhuijsen en Swings, die voor de tweede keer eremetaal verovert op het EK allround. Vorig jaar behaalde Swings de zilveren medaille. Verder werd hij vijfde in 2013, vierde in 2014 en vijfde in 2015.