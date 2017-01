Oostende en Antwerp delen ook na veertiende speeldag leiding

Door: redactie

basketbal Oostende en Antwerp delen ook na de veertiende speeldag de leiding in de Euromillions Basket League. Oostende ging vrijdag met 67-78 winnen in Luik, Antwerp nam zaterdag met 86-80 de maat van Charleroi.

Luik hield de eerste helft goed stand tegen de landskampioen. Na het eerste kwart stonden de Luikenaars 22-20 voor, bij de rust was de schade tot één punt beperkt: 39-40. Luikenaar Vincent Simpson was met 17 punten topscorer van de partij en John Fields deed het met 12 punten en 9 rebounds niet onaardig, maar het Oostendse collectief bleef sterker. Corey Walden (13), Rasko Karic (12) en Khalid Boukichou (10) kwamen boven de tien punten uit. Defensief stond Pierre-Antoine Gillet (8 rebounds) pal.



Charleroi moest winnen in Antwerpen om de voeling met de top te bewaren, maar keek al tegen voldongen feiten aan na het eerste kwart. Daarin sloegen de Giants meteen een 27-12 kloof. Bij de rust had Charleroi daar acht punten afgeknabbeld (44-37), maar in de tweede helft hielden de teams elkaar in evenwicht (20-18 en 22-25). Mike Smith had met 23 punten een groot aandeel in de Antwerpse zege en werd daarbij geholpen door Ryan Anderson (16), Gavin Ware (15, 8 rbds), Dorian Marchant (10) en Jason Clark (10, 8 rbds). Bij Charleroi waren Brandon Bowman (21), Jevohn Shepherd (17) en Kevin Tumba (8, 11 rbds) het best bij schot.



Oostende en Charleroi vergrootten hun voorsprong op Aalstar, dat ondanks 25 punten van Vernon Taylor een 90-83 nederlaag leed bij Limburg United. Met 23 punten deed thuisspeler Seth Tuttle nauwelijks onder voor Taylor. Met 25 punten hebben Oostende en Antwerp nu drie punten voor op Aalstar.



Net als Limburg deed Leuven onderaan een goede zaak. In hun eerste wedstrijd na het ontslag van Stefan Sappenberghs versloegen de Bears Bergen met 82-79 (rust 44-46). Na het derde kwart keken de manschappen van interim Ferried Naciri nog tegen een 62-70 achterstand aan. Dat werd met een sterk slotoffensief (20-9) helemaal goedgemaakt. Leuven boekte zo de eerste zege in tien wedstrijden. Met 18 punten delen de Vlaams-Brabanders nu de laatste plaats met Limburg en Luik.



Brussels maakte een einde aan een reeks van vier nederlagen op rij. Zondag sloot het de speeldag af met 79-76 winst (rust 35-35) tegen Willebroek. Met 21 punten delen Brussels en Willebroek de vierde stek met Bergen en Charleroi.