Red Wolves moeten draaischijf Arber Qerimi zes weken missen

Door: redactie

8/01/17 - 10u51

Arber Qerimi in actie. © belga.

Arber Qerimi, draaischijf van de Belgische handbalmannen en Callant Tongeren, heeft tijdens de vriendschappelijke interland tegen Nederland (31-29 zege voor België) een knieblessure opgelopen. Hij staat zes weken aan de kant, zo raakte vandaag bekend.

De 26-jarige Qerimi mist door de blessure het slot van de BENE-League. Het is nog niet duidelijk of hij speelklaar raakt voor de eventuele Final Four van de BENE-League, die in het weekend van 25 en 26 februari in Hasselt georganiseerd wordt.



"Vrijdagavond laat heb ik Arber Qerimi onderzocht en gisteren heeft hij een MRI-scan ondergaan in het Salvatorziekenhuis te Hasselt", aldus bondsdokter Bruno Willems. "Uit het onderzoek blijkt dat Arber een overstrekkingstrauma aan de linkerknie heeft met als gevolg een botkneuzing. Zijn Kruisbanden en meniscus zijn gelukkig wel gevrijwaard. Als zijn lichaam goed reageert, zou hij over 6 weken opnieuw inzetbaar zijn. De knie zal dan nog wat gevoelig zijn. De totale revalidatie neemt 3 à 4 maanden in beslag. De volgende 3 weken mag Arber aquajoggen, fietsen en moet hij ontstekingsremmers nemen. Nadien mag hij beginnen lopen. Het belangrijkste is dat hij volledig zal herstellen."



"Ik vreesde heel even het ergste, maar na het horen van de diagnose van dokter Willems ben ik gerustgesteld", verklaarde Qerimi zelf. "Tijdens een contact plooide mijn knie naar achter. De pijn viel mee, maar dat kan niet gezegd worden over de onzekerheid de daarop volgende uren. Ik dank onze dokter voor zijn snelheid van handelen. Ik hoop dat mijn club het schopt tot in de Final Four zodat ik dan mijn wederoptreden kan maken."



"Het is belangrijk dat Arber de komende weken goed rust om nadien alles te kunnen geven bij zijn club zodat hij met een prijs afscheid kan nemen", zei bondscoach Yérime Sylla, die volgend seizoen de coach wordt van Qerimi. "Ik heb alle vertrouwen in mijn aanvoerder en weet dat hij hard zal werken. Na de competitie staan er nog vier belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden op het menu. Vanaf 1 juli verwelkom ik hem met open armen bij Cesson."