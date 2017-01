Bart Swings stijgt naar vijfde plaats op EK schaatsen

Door: redactie

Bart Swings is vandaag op de 1500 meter tijdens de Europese titelstrijd schaatsen voor allrounders als vijfde geëindigd. Swings legde in het Nederlandse Heerenveen het derde onderdeel van de vierkamp af in 1:48.02.

Dat was anderhalve seconde langzamer dan de winnaar, de Rus Denis Yuskov (1:46.54). Door zijn prestatie steeg Swings naar de vijfde plaats in de algemene rangschikking. Het klassement wordt aangevoerd door de Nederlandse titelverdediger Sven Kramer, die de schaatsmijl in 1:46.55 aflegde en op de tweede plaats eindigde.



Met Yuskov had Swings een ideale tegenstander. Maar het probleem is dat de beste Belgische schaatser wat moeilijk op gang komt en al na 300 meter een achterstand van zes tienden van een seconde had. In de ronden daarop gaf Yuskov geen krimp en kon Swings hem niet inhalen.



Doorgaans zijn de prestaties op de tweede dag beter dan op de eerste, wanneer de sprint (500 meter) en de 5000 meter op het programma staan. Aan het eind van de middag komen acht schaatsers uit op de tien kilometer.