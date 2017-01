Sprinter Mathias Vosté valt geblesseerd uit op EK schaatsen

Door: redactie

7/01/17 - 17u47 Bron: Belga

Voor sprinter Mathias Vosté is het EK schaatsen in het Nederlandse Heerenveen na drie afstanden reeds afgelopen. Voor de tweede 1.000 meter trok Vosté zich vandaag terug.

Vlak voor de start van zijn rit tegen de Italiaan Luca Zanghellini had hij krampen gekregen. "Bij de opwarming had ik daar nog niets van gemerkt", aldus Vosté. Later in de catacomben van Thialf probeerde onze 22-jarige landgenoot zijn ontgoocheling te verbijten. "Dat is me nog nooit overkomen", vertelde Vosté, die zich onmiddellijk naar de kinesist repte.



Het was in Thialf het eerste optreden van de vroegere shorttracker op een internationaal langebaantoernooi om de titels. Hij was onder de indruk. "Dit is wel wat anders dan het schaatsen in een B-groep voor een handvol toeschouwers." De in Friesland wonende Bruggeling hoopt zich te herstellen bij de Wereldbekerwedstrijd die over twee weken in Berlijn wordt gehouden.



De eerste Europese kampioen op de sprintvierkamp werd de Nederlander Kai Verbij. In het klassement verwees Verbij zijn landgenoot Kleld Nuis en de Duitser Nico Ihle naar de tweede en derde plaats. De zege in de laatste kilometer was in 1:08.85 voor Nuis.