Swings begint EK schaatsen met 15e plek op 500 meter

Door: redactie

7/01/17 - 14u25 Bron: Belga

Bart Swings. © anp.

Bart Swings is de Europese titelstrijd voor allroundschaatsers in het Nederlandse Heerenveen begonnen met een vijftiende plaats op de 500 meter. Swings liet een tijd van 37.33 optekenen.

De eerste plaats was voor de Noor Sindre Henriksen in 36.30. De grote favoriet en titelverdediger Sven Kramer klokte 36.81. Dat betekent dat Swings een achterstand op Kramer heeft van 52 honderdsten ofwel 5.2 seconden op de 5000 meter.



Die afstand staat later op de dag in een uitverkocht Thialf op het programma. In de laatste rit van de dag komt Swings uit tegen de Deen Viktor Harald Thorup.