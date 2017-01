Armand Marchant loopt beenblessure op bij val in Adelboden

Door: redactie

7/01/17 - 14u22 Bron: Belga

© Twitter.

Armand Marchant (19) is ten val gekomen tijdens de eerste run van de Wereldbekermanche reuzenslalom in het Zwitserse Adelboden. Hij werd per helikopter weggebracht en heeft een blessure opgelopen aan zijn linkerbeen. Dat meldt de Franstalige vleugel van de Belgische Skifederatie.



De Fransman Alexis Pinturault legde de eerste run het snelst af in 1:12.91. Hij ging de Oostenrijkers Philipp Schörghofer (op 0.64) en Marcel Hirscher (op 0.70) vooraf. Hirscher is de leider in de algemene Wereldbekerstand en voert ook de WB-stand in de reuzenslalom aan.