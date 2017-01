Vijfde Europese allroundtitel voor Ireen Wüst

Door: redactie

De Nederlandse Ireen Wüst heeft in Heerenveen haar vijfde Europese titel allroundschaatsen veroverd. De leidende positie van de topschaatsster kwam op de afsluitende 5000 meter niet meer in gevaar. Na drie gewonnen afstanden eindigde de kopvrouw van Justlease.nl op het langste onderdeel op de tweede plek met een tijd van 7:03.54.

De onttroonde titelhoudster Martina Sablikova won de 5000 meter met een tijd van 6:57.47. Daarmee pakte de 29-jarige Tsjechische zilver in het eindklassement. De Nederlandse Antoinette de Jong, die op de 5000 meter de vierde tijd reed (7:07.33), veroverde brons.



Wüst behaalde eerder de Europese titel allround in 2008, 2013, 2014 en 2015. Ze staat nu op gelijke hoogte met Sablikova, die eveneens vijf keer EK-goud op haar erelijst heeft staan. Recordhoudster is de Duitse Gunda Niemann-Stirnemann met acht Europese allroundtitels.



Wüst belandde tijdens haar dertiende EK op rij voor de elfde keer op het podium. Daarmee deelt ze dit record nu met Niemann-Stirnemann en haar landgenote Claudia Pechstein.



Jelena Peeters eindigde op de 13e plaats.