Jelena Peeters eindigt op dertiende plaats

Door: redactie

7/01/17 - 12u27 Bron: Belga

© anp.

Jelena Peeters heeft de Europese titelstrijd voor allroundschaatssters in het Nederlandse Heerenveen afgesloten met een dertiende plaats op de 1500 meter. In het eindklassement bezet ze eveneens de dertiende plek.

Voor de afsluitende vijf kilometer in de vierkamp, Peeters' favoriete afstand, komen alleen de beste acht schaatssters in aanmerking. Peeters maakte in de eerste bocht van de schaatsmijl een misslag. Daardoor kwam ze slecht op snelheid. "Dat was jammer", vond coach Margo van Dijk. Peeters wil graag eindelijk eens een 5000 meter in een allroundtoernooi schaatsen. Op de 500 meter maakte ze ook al een buiteling.



Tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida, die veel beter uit de voeten komt in het inlineskaten, ging het tot het einde gelijk op. Op de streep was het verschil veertien honderdsten van een seconde in het nadeel van de rijdster uit Wuustwezel, die finishte in 2:03.26. De overwinning op de afstand ging naar de Nederlandse Ireen Wüst in 1:56.57.



Peeters richt zich de komende weken op het WK afstanden, dat van 9 tot en met 12 februari in het Zuid-Koreaanse Gangneung op de olympische piste van 2018 wordt gehouden. Daar start ze wel op de 5000 meter. Ook is ze ingeschreven voor de 1500 en 3000 meter.