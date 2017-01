Peeters en Vosté in achterhoede op EK schaatsen

Door: redactie

6/01/17 - 21u31 Bron: Belga

Jelena Peeters (archiefbeeld). © anp.

Halverwege de Europese titelstrijd schaatsen in Heerenveen nemen Jelena Peeters en Mathias Vosté bescheiden posities in. Peeters is bij de allrounders veertiende, Vosté bij de sprinters twintigste. Niettemin schaatste Peeters in een vol Thialfstadion een erg verdienstelijke 3.000 meter. Ze liet zich niet gek maken door haar Poolse tegenstander Katarzyna Bachleda-Curus, die er als een haas vandoor ging. De 31-jarige rijdster uit Wuustwezel finishte in 4:13.28, de negende tijd op negentien deelneemsters. De Nederlandse Ireen Wüst won in 4:03.93 en voert na twee afstanden het klassement aan. Zaterdag worden de 1.500 en 5.000 meter afgewerkt.

De 500 meter bij de vrouwen allrounders werd in 39.26 gewonnen door de Nederlandse Ireen Wüst. Haar landgenote Antoinette de Jong belandde met 39.56 op de tweede plaats, gevolgd door de Poolse Natalia Czerwonka (39.85). Peeters kwam slecht op gang en had na vijftig meter een ernstige misslag, waardoor ze bijna een spagaat maakte. Zij klokte 41.79.



De Nederlander Ronald Mulder was in 34.87 de snelste bij de mannen die op de eerste Europese titel in de sprintvierkamp mikken. De Rus Ruslan Murashov werd tweede in 34.88 en meldde zich vervolgens af voor de rest van de competitie. "Op medische redenen", aldus de Russische ploegleiding. De Duitser Nico Ihle zette met 34.95 de derde tijd neer. Vosté bleef met 36.63 drie tienden boven zijn nationaal record.



Allrounder Bart Swings komt zaterdag in actie. De student uit Leuven, vorig jaar tweede in het eindklassement achter de Nederlander Sven Kramer, lootte op de 5.000 meter de laatste rit tegen de Deen Viktor Harald Thorup. Op de 500 meter komt Swings uit tegen de Rus Denis Yuskov. .