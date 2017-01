Kamil Stoch na zege in Bischofshofen eindwinnaar vierschansentournee

Door: redactie

6/01/17 - 20u11 Bron: Belga

© reuters.

De 29-jarige Pool Kamil Stoch heeft de eindzege in de 65e vierschansentournee op zak gestoken. Dat deed hij door het slottoernooi in het Oostenrijkse Bischofshofen te winnen. De tweevoudige olympische kampioen kreeg 289,2 punten voor sprongen van 134,5 en 138,5 meter. De Oostenrijker Michael Hayboeck liet met 142 meter de verste sprong van de dag optekenen, maar moest met 283,3 punten met de tweede plaats vrede nemen. Stochs landgenoot Piotr Zyla werd met 275,8 punten derde.

De 22-jarige Noor Daniel Andre Tande, winnaar in Garmisch-Partenkirchen en Innsbruck, stond na drie van de vier toernooien aan de leiding, maar gaf bij zijn laatste sprong de tourneewinst uit handen. Na zijn eerste sprong was hij nog derde, maar bij zijn tweede kon hij een crash maar net voorkomen en landde hij al na een magere 117 meter. Dat deed hem naar de 26e plaats tuimelen.



In de eindstand hield Stoch met 997,8 punten Zyla (962,5) en Tande (241,8) achter zich. Stoch toonde zich in de vier toernooien de meest constante. In Oberstdorf en Garmisch-Partenkirchen werd hij tweede, in Innsbruck vierde. De Oostenrijker Stefan Kraft, in 2015 eindwinnaar, won de openingsmanche in Oberstdorf, maar kon vervolgens door ziekte zijn kansen niet meer echt verdedigen.



Het is de tweede keer dat de eindwinst naar een Pool gaat. In 2001 ging Adam Malysz Stoch voor.