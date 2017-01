Kim Meylemans 16e in Altenberg

Door: redactie

WB skeleton Kim Meylemans is op de zestiende plaats geëindigd in de Wereldbekermanche skeleton in het Duitse Altenberg.

De twintigjarige in Duitsland geboren Belgische werkte haar twee runs in de derde WB-manche van het seizoen af in 2:00.32 en was zo 3.15 trager dan de Duitse Jacqueline Loelling (1:57.17), die het haalde voor haar landgenote Tina Hermann (1:57.61) en de Oostenrijkse Janine Flock (1:57.71).



Loelling verstevigde daarmee haar leidersplaats in de WB-stand. Met 158 punten komt Meylemans voorlopig niet verder dan de 22e plaats, na een opgave door een crash in de openingsmanche op de olympische baan in het Canadese Whistler en een 21e stek in het Amerikaanse Lake Placid. De vierde manche van het seizoen, die eveneens als EK telt, staat komende week in het Duitse Winterberg op het programma.