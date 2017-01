105-jarige Fransman vestigt nieuw werelduurrecord (en nog 6 andere sportvideo's die u deze week niet mocht missen)

Door: redactie

8/01/17 - 08u15

© kos.

video Een Fransman die op zijn 105e nog een nieuw werelduurrecord vestigt, een ref die zelf tegen een speler loopt en hem dan van het veld stuurt en de MMA-comeback van Rousey in mineur. U zag het afgelopen week samen met nog vier andere leuke sportvideo's ongetwijfeld van het scherm spatten op onze sportpagina van HLN.be. Hieronder kan u de zeven meest tot de verbeelding sprekende sportvideo's van de voorbije week nog eens in vol ornaat bewonderen, voor het geval u toch iets van die straffe beelden gemist zou hebben.

Ref botst zelf tegen ploegmaat van Depoitre en stuurt hem met rood van het veld Danilo heeft er de vreemdste uitsluiting uit zijn carrière opzitten. De middenvelder van Porto werd in de bekerwedstrijd tegen Moreirense met twee gele kaarten van het veld gestuurd. Alleen kon hij aan het tweede geel karton weinig doen. Toen de ref tegen Danilo botste, stuurde hij hem boos van het veld. Danilo zelf was woedend en noemde de uitsluiting op zijn Instagram "beschamend".



Tot overmaat van ramp verloor Porto, dat met een tweede geel voor Brahimi met negen de match uitspeelde, ook nog eens van Moreirense met 1-0. Laurent Depoitre stond de volledige wedstrijd tussen de lijnen.

Fan maakt basketbalarena helemaal gek met worp van 91.000 euro (en met dat geld is hij iets moois van plan) Tijdens de rust van het NBA-duel tussen de LA Lakers en de Memphis Grizzlies is een fan maar liefst 91.000 euro rijker geworden. De man in kwestie mocht proberen om de bal vanaf de middenlijn in de ring te gooien en dat lukte hem ook. Hij zette daarmee het Staples Center op slag in lichterlaaie.



De man werd nadien nog even geïnterviewd en toen hem gevraagd werd wat hij met het geld van plan was, moest de fan niet lang nadenken. "Ik ga zeker een auto kopen voor mijn moeder", klonk het zonder verpinken.

Hoe veelbesproken MMA-comeback van Ronda Rousey in 48 seconden uitdraaide op complete nachtmerrie Er was de voorbije dagen en weken heel wat te doen over de terugkeer van Ronda Rousey in het UFC. De 29-jarige Amerikaanse kampioene en tevens een van de bekendste MMA-vechters trad in de ring tegen Amanda Nunes, maar wat een comeback met de nodige grandeur moest worden, draaide uit op een totale vernedering. De blondine uit Californië was in de titelkamp bij de bantamgewichten niet opgewassen tegen haar 28-jarige Braziliaanse opponente.



Einde carrière?

Amper 48 seconden duurde het gevecht en toen was het feestje in de T-Mobile Arena in Las Vegas al over voor 'Rowdy' Rousey. Helemaal verbazen mag de klinkende nederlaag natuurlijk niet na een inactiviteit van maar liefst 13 maanden. In november 2015 ging Ronda Rousey, die u ook kent als actrice in onder andere 'The Expendables 3', tijdens het UFC 193-gevecht in Melbourne voor de bijl tegen haar landgenote Holly Holm. De nieuwe afgang doet alvast vragen rijzen over de toekomst van Rousey in het UFC.

Ongelooflijk: 105-jarige Fransman vestigt nieuw werelduurrecord Robert Marchand. Dat is de naam van de nieuwe werelduurrecordhouder in de categorie van de 105-plussers. Gelooft u ons niet? Kijk dan gerust met eigen ogen naar onderstaande beelden.



Toegegeven: de categorie werd speciaal voor de Fransman in het leven geroepen, want nooit eerder deed een 105-plusser er een poging toe. Robert is amper 1m52 groot en weegt 51 kilo. Zijn geheim: "Ik heb gewoon geluk gehad dat ik altijd gezond gebleven ben." Voorts is ook best opmerkelijk dat hij pas op zijn 78ste besloot om te beginnen fietsen.



Robert was al uurrecordhouder bij de eeuwelingen. Een record dat hij in 2014 vastlegde op 26,927km en door de UCI officieel erkend werd. Twee jaar eerder had hij ook al de 100 kilometer afgelegd in 4 uur, 17 minuten en 27 seconden: eveneens een record bij de eeuwelingen. Vandaag klokte hij af op 22,547 kilometer.

YouTube-waaghals sprong al zeven keer vanop dak van gebouw een zwembad in. De achtste keer liep het gruwelijk mis Je kent ze wel, de stuntmannen die hun kunstjes maar wat graag vastleggen op video om er vervolgens mee uit te pakken op de sociale media of op YouTube. Ook waaghals 'xo 8Booth' is zo iemand die de strafste stunts uithaalt en tot nog toe liepen al zijn halsbrekende toeren goed af. Zijn specialiteit? Vanop het dak van een gebouw in een zwembad springen.



Niet bepaald zonder risico, maar tot nog toe liep hij geen schrammetje op. Waarom zou het de achtste keer dan wel misgaan, moet hij gedacht hebben. Tja, iets te veel zelfvertrouwen en een verkeerde inschatting en dan krijg je bovenstaande beelden. We kunnen u alvast verklappen dat zijn voeten en hielen niet ongeschonden uit de strijd kwamen...