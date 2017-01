Amerikaan Walker eerste leider in Hawai

Door: redactie

6/01/17 - 07u21 Bron: Belga

Jimmy Walker. © photo news.

Jimmy Walker heeft met een ronde van 65 slagen de beste start genomen op het Tournament of Champions golftoernooi (PGA/5.809.000 euro), het eerste PGA Tour-toernooi van het jaar dat plaatsvindt op de Plantation golfbaan in het Amerikaanse Kapalua (Hawai).

De 37-jarige Amerikaan, die in 2014 en 2015 ook al het Sony Open in Hawai won, zette een foutloze ronde neer van acht onder par en dit na zes birdies en één eagle. De PGA Championship-winnaar van 2016 telt twee slagen voorsprong op zijn landgenoten Justin Thomas, Ryan Moore en Jim Herman. Walker won in zijn loopbaan al zes PGA Tour-toernooien, waarvan zijn eerste op 34e jarige leeftijd.



Aan het Tournament of Champions nemen enkel spelers deel die vorig jaar een PGA Tour-toernooi wonnen. De regerende kampioen, de Amerikaan Jordan Spieth, staat na dag één op een gedeelde 22e plaats na een ronde van 72 slagen. De Australiër Jason Day, 's wereld nummer één, opende met een ronde van 70 slagen, wat hem een gedeelde twaalfde plaats opleverde.



Stand na eerste ronde:

1. Jimmy Walker (VSt) 65 -8

2. Justin Thomas (VSt) 67

. Ryan Moore (VSt) 67

. Jim Herman (VSt) 67

5. Jason Dufner (VSt) 68

. Daniel Berger (VSt) 68

7. Hideki Matsuyama (Jap) 69

. Dustin Johnson (VSt) 69

. Rod Pampling (Aus) 69

. Cody Gribble (VSt) 69

. Pat Petez (VSt) 69