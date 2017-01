Antwerpen boekt 3-0 thuiszege tegen Rode Ster Belgrado in heenmatch 16de finales CEV Cup

Door: redactie

5/01/17

© Twitter Callant Antwerpen.

volleybal Topvolley Callant Antwerpen heeft vandaag zijn heenwedstrijd in de zestiende finales van de CEV Cup volleybal winnend afgesloten. 'De Sinjoren' haalden het in eigen zaal met knappe 3-0 cijfers van de Servische landskampioen Rode Ster Belgrado, de setstanden waren 25-23, 25-23 en 25-22.

Gisteren al deed ook Aalst het uitstekend in zijn heenmatch bij de laatste 32 in de CEV Cup. De Oost-Vlamingen gingen met 0-3 winnen op bezoek bij het Israëlische Hapoel Yoav Kfar Saba (12-25, 18-25 en 24-26), de terugwedstrijd op Belgische bodem is voor 18 januari.