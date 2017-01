Emma Meesseman draagt met negen punten bij aan zege Ekaterinburg in Euroliga

Bewerkt door: Glenn Bogaert

5/01/17 - 21u30

basketbal Onze landgenote Emma Meesseman (23) en het Russische Ekaterinburg zijn vandaag op de zevende speeldag van de Euroliga basketbal voor vrouwenteams met 64-77 gaan winnen op het veld van het Poolse CCC Polkowice. Meesseman speelde 17 minuten en was daarin goed voor negen punten en vijf rebounds.

Dankzij de zege blijft titelhouder Ekaterinburg met zes overwinningen en één nederlaag aan de leiding in zijn groep.



In de andere groep ging Hind Ben Abdelkader met Wisla Krakau met 74-68 onderuit bij Montpellier. De Brusselse speelde 30 minuten, lukte acht punten en vijf assists. Krakau is zesde.



De top vier van de twee groepen plaatst zich voor de kwartfinales. De nummers vijf en zes mogen naar de FIBA Eurocup. Er staan nog zeven speeldagen op het menu.