Jelena Peeters komt als eerste landgenote in actie op EK schaatsen

5/01/17 - 19u32

Jelena Peeters komt vandaag als eerste landgenote in actie op het EK schaatsen in het Nederlandse Heerenveen. De 31-jarige rijdster uit Wuustwezel schaatst in het allroundtoernooi op de 500 meter de tweede rit tegen de Russin Anna Yurakova. Op de 3000 meter is Katarzyna Bachleda-Curus uit Polen de rechtstreekse tegenstandster van Peeters.