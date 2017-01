Manfred Moelgg slalomt naar zege in Wereldbekermanche Kroatische Zagreb

Door: redactie

5/01/17 - 19u23

Manfred Moellg heeft vandaag de Wereldbekermanche slalom in de Kroatische hoofdstad Zagreb op zijn naam geschreven. De 34-jarige Italiaan boekte zijn derde WB-zege in de slalom, zijn vorige overwinning dateert van 2009 (Garmisch-Partenkirchen). Hij was de snelste in de tweede run, wat voldoende bleek om de eindoverwinning veilig te stellen.