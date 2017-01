Marchant en Alaerts halen einde slalom Zagreb niet, Feller is de snelste

Door: redactie

Armand Marchant en Kai Allaerts zijn er niet in geslaagd de eerste manche van de Wereldbeker slalom voor mannen in de Kroatische hoofdstad Zagreb te beëindigen. De 24-jarige Oostenrijker Manuel Feller was de snelste.

In 58.13 was Feller, die nog nooit een podiumplaats haalde in een internationale wedstrijd, sneller dan twee andere outsiders. De Fransman Julien Lizeroux was vijf honderdsten trager, de Amerikaan Mark Engel had 28 honderdsten meer nodig.



Leider in de Wereldbekerstand en drievoudig winnaar in Zagreb, de Oostenrijker Marcel Hirscher, eindigde vierde op 38 honderdsten. De Noor Henrik Kristoffersen, winnaar van de twee laatste slaloms in Val d'Isère en in Madonna di Campiglio, werd zesde op 41 honderdsten.



De start van de tweede manche staat geprogrammeerd om 18u00.