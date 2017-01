Herve Hubeaux vecht op 4 februari voor Europese titel bij de zwaargewichten

Door: redactie

De 24-jarige Hervé Hubeaux heeft donderdag officieel bekendgemaakt dat hij op 4 februari in het Duitse Maagdenburg vecht voor de Europese titel bij de zwaargewichten (meer dan 90,719 kg) tegen regerend Europees kampioen Agit Kabayel (24).

"In eerste instantie was het de bedoeling dat Kabayel zijn titel zou verdedigen tegen de Pool Matiuz Wach of de Engelsman David Haye, maar beide boksers gaven forfait, waarop de EBU (European Boxing Union, red.) ons heeft gevraagd of we de vacante plaats willen innemen", legt Alain Vanackere, de manager van Hubeaux, uit. "Die kans wilden we niet laten liggen."



De Duitser Kabayel is de laatste vijftien partijen ongeslagen. Twaalf van die zeges waren beklonken voor het einde van de partij. Ook Hubeaux is bezig een mooi palmares bij elkaar te boksen. Hij telt 26 overwinningen (waarvan 12 KO) in 27 kampen.



Kabayel pakte zijn Europese titel op 4 juni, ook in Maagdenburg, door zijn landgenoot Christian Lewandowski in de zevende ronde knock-out te meppen.