Unieke uitleenbeurt in het Belgische basket: Antwerp Giants lenen Luik hun... parketvloer

Marie Rutsaert

5/01/17 - 17u12 Bron: Gazet van Antwerpen

© TOM GOYVAERTS/GMAX Agency.

Liège Basket kan opgelucht ademhalen. De topper tegen Oostende kan dan toch doorgaan. In hun thuisbasis, de Country Hall, zaten ze zonder goede parketvloer om op te spelen nadat een lek de court volledig vernield had. De Antwerp Giants en de Sportpaleis Groep besloten te helpen en boden hun demonteerbare parketvloer aan. Luik is gretig ingegaan op die sportieve aanbieding.