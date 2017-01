Van der Plaetsen: "Fijn dat ik met mijn gevecht tegen kanker een atleet als Eaton heb kunnen inspireren"

Door: redactie

5/01/17 - 09u29 Bron: Sporza

Ashton Eaton en Thomas Van der Plaetsen op het WK atletiek indoor in het Poolse Sobot (2014). © PN.

Ashton Eaton zette gisteren op 28-jarige leeftijd al een punt achter zijn carrière. De legendarische meerkamper domineerde zijn discipline ruim vijf jaar en won alles wat er te winnen viel. Thomas Van der Plaetsen is zo een belangrijke concurrent, maar ook een vriend kwijt. "Het is wel spijtig dat hij er nu al mee stopt", zegt hij in een gesprek met Sporza.

Het nieuws sloeg gisteren in als een bom, maar voor Van der Plaetsen was het afscheid van Eaton geen grote verrassing. "In Rio voelde ik de bui al hangen. Hij zei toen al dat hij moeite had om zich te motiveren en was nog onzeker over zijn toekomst. Fysiek had hij zeker nog mogelijkheden, maar ik denk dat het vooral mentaal moeilijk werd. Hij stond al vier of vijf jaar aan de top en eigenlijk had hij daar amper tegenstand. Hij had ook alles al gewonnen. Dan vecht je alleen nog tegen jezelf. Ik denk dat dat een beetje het probleem was."



Ashton Eaton is zonder meer een voorbeeld voor elke meerkamper. "Hij was een frisse wind in de atletiekwereld. Hij deed het op een typisch Amerikaanse manier: op snelheid en niet zozeer op technische vaardigheden. Hij was ook een beetje speels en kon heel goed omgaan met stress. Hij stak er met kop en schouders bovenuit, maar hield toch altijd de voetjes op de grond. Hij gedroeg zich gewoon als een van de atleten." Al was Van der Plaetsen ook een voorbeeld voor Eaton. "Ik heb hem op wedstrijden redelijk goed leren kennen en ik heb er met hem wel eens over gesproken. Het is fijn dat ik met mijn gevecht tegen (teelbal)kanker ook een atleet als Eaton heb kunnen inspireren."