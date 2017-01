Oostende en Charleroi moeten onderspit delven in Champions League basketbal

Door: redactie

4/01/17 - 23u14 Bron: Belga

© belga.

Oostende en Charleroi zijn er vandaag op de elfde speeldag van de Champions League basketbal voor mannenteams allebei niet in geslaagd hun wedstrijd winnend af te sluiten. Landskampioen BCO ging in groep D in eigen huis met 73-78 onderuit tegen het Italiaanse Sidigas Avellino, in groep E moest Charleroi zijn meerdere erkennen in het Duitse Ludwigsburg (88-66).

Landskampioen Oostende had het knap lastig tegen de ploeg van Belgian Lion Retin Obasohan (5 ptn) en stond bij rust 34-40 in het krijt. De kustploeg probeerde wel, maar uiteindelijk werd met vijf puntjes verschil verloren. Bij de thuisploeg lukte Rasko Katic zestien punten. In de stand is Oostende gedeeld vijfde, Avellino wordt tweede.



Le Spirou moest in groep E buigen voor het Duitse MHP Riesen Ludwigsburg, dat het met 88-66 haalde. Bij rust stonden de Henegouwers al 48-34 achter, bij Charleroi werd Jevohn Shepherd topschutter met elf punten. Voor Charleroi was het al de zevende nederlaag in de groepsfase, het blijft voorlopig gedeeld vijfde. De Duitsers worden tweede en verzekerden zich van kwalificatie voor de volgende ronde.



De vijf groepswinnaars stoten samen met de beste drie nummers twee rechtstreeks door naar de achtste finales van de play-offs. De overige twee nummers twee gaan naar de eerste ronde, net als de nummers drie en vier en de beste vier nummers vijf. De slechtste vijfde krijgt net als de zesde en de zevende een plaats in de achtste finales van de Europe Cup. De achtste is uitgeschakeld.



Op speeldag twaalf ontvangt Charleroi op dinsdag 10 januari het Servische Partizan, een dag later moet Oostende op bezoek bij het Spaanse Tenerife. Lees ook Basketter gaat doodleuk even de tactiek bij de tegenstander beluisteren

Nieuwe cao in NBA: gemiddeld jaarsalaris stijgt naar 9 miljoen dollar

Groep D (Oostende) De uitslagen van de wedstrijden op de elfde speeldag in groep D van de Champions League basketbal. De vijf groepswinnaars stoten samen met de beste drie nummers twee rechtstreeks door naar de achtste finales van de play-offs. De overige twee nummers twee gaan naar de eerste ronde, net als de nummers drie en vier en de beste vier nummers vijf. De slechtste vijfde krijgt net als de zesde en de beste twee zevendes een plaats in de achtste finales van de Europe Cup.



Mornar Bar (Mnt) - Cibona Zagreb (Kro) 81-92



Straatsburg (Fra) - Las Palmas (Spa) 72-75



Utena (Lit) - Mega Leks (Ser) 85-78



. Woensdag:



Oostende (Bel) - Avellino (Ita) 73-78



Quarters: 16-24/18-16/16-22/23-16



Oostende: 16/35 2 pts, 6/16 3 pts, 23/28 vw, 35 rebounds; Walden 12, Mwema 2, Keselj 9, Gillet 10, Salumu, Katic 16, Boukichou 10, Djordjevic 8, Jagodic Kuridza 3, Kesteloot, Newbill 3



Stand: Ptn W G V pv pt ver



1. Las Palmas 20 11 9 2 907 740 167



2. Avellino 19 11 8 3 843 771 72



3. Straatsburg 18 11 7 4 833 765 68



4. Utena 18 11 7 4 848 867 -19



5. Oostende 15 11 4 7 779 782 -3



6. Cibona Zagreb 15 11 4 7 874 935 -61



7. Mega Leks 14 11 3 8 783 850 -67



8. Mornar Bar 13 11 2 9 758 915 -157