Vlotscorende Antwerp Giants boeken zege in FIBA Europe Cup

Door: redactie

5/01/17 - 00u05 Bron: Belga

© belga.

De Antwerp Giants hebben op de derde speeldag in de tweede ronde van de FIBA Europe Cup basketbal voor mannenteams een ruime 111-94 thuiszege tegen de Slovaakse kampioen Prievidza geboekt. Bij rust stonden de Giants nog 50-52 in het krijt in de Lotto Arena, na de pauze zetten ze de puntjes op de i. Jason Clark en Mike Smith werden topschutters bij de thuisploeg, zij lukten respectievelijk 26 en 23 punten.