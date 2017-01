In 2016 kwamen 267 mensen om in de Oostenrijkse bergen

Door: redactie

In de Oostenrijkse bergen zijn vorig jaar 267 mensen om het leven gekomen. Dat is beduidend minder dan in de jaren daarvoor. Dat deelde het Curatorium voor Alpijnse Veiligheid vandaag mee. De voorbije tien jaar stierven gemiddeld 297 mensen in het gebergte. Het gevaarlijkst blijven bergwandelingen en bergbeklimmingen: 100 doden. Bijna 90 procent van de slachtoffers zijn mannen.