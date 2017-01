Aalst wint heenmatch 1/16e finales CEV Cup volleybal

Door: redactie

4/01/17 - 17u54 Bron: Belga

Aalst heeft vandaag een uitstekende zaak gedaan in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de CEV Cup volleybal voor mannenteams. Het ging met 0-3 winnen op bezoek bij het Israëlische Hapoel Yoav Kfar Saba, de setstanden waren 12-25, 18-25 en 24-26. De Oost-Vlamingen staan zo met één been in de achtste finales, de terugwedstrijd op Belgische bodem is voor 18 januari.