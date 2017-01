Legendarische tienkamper Ashton Eaton zet punt achter carrière, ook zijn vrouw stopt

Door: redactie

4/01/17 - 17u17

Het bekende meerkampduo, de Amerikaan Ashton Eaton en zijn Canadese vrouw Brianne Theisen-Eaton (beiden 28), hebben op hun website hun afscheid aan de atletieksport aangekondigd. "Ik heb alles gegeven voor de tienkamp. Ik heb gedaan wat ik kon. Bedankt om dit de beste tijd van mijn leven te maken. Ik stop ermee", kondigde tweevoudig olympisch en meervoudig wereldkampioen tienkamp Ashton Eaton op Twitter aan.

My passions & interests have changed. Track has given me so much, but it's time to retire. Thank you for the journey https://t.co/QRMHLBiKc8

Zijn vrouw, Brianne Theisen-Eaton, deelde eveneens haar afscheid mee op Twitter. "Mijn passie en interesses zijn gewijzigd. De piste heeft me zoveel gegeven, maar nu is het tijd om te stoppen. Bedankt voor de prachtige tijd." Tienkamper Ashton Eaton pakte twee olympische titels (2012 en 2016) en twee wereldtitels (2013 en 2015) in zijn carrière. In de zevenkamp indoor veroverde hij wereldtitels in 2012, 2014 en 2016. Hij heeft op dit moment zowel het wereldrecord op de tienkamp (9.045 punten) als op de zevenkamp (6.645 punten). Zevenkampster Marianne Theisen-Eaton pakte op de afgelopen Olympische Spelen in Rio brons op zevenkamp, na gouden Nafi Thiam en Jessica Ennis-Hill. Op de WK's van 2013 en 2015 veroverde ze zilver. In 2013 trouwden Ashton Eaton en Brianne Theisen.

I give everything to the decathlon. I did all I could. Thank u for making it the best time of my life. I'm retiring. https://t.co/x6kPMp9Jxz

Eaton: "Ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken"

"Het is tijd om mijn afscheid aan te kondigen en met iets volledig nieuws te beginnen", schrijft Eaton in een uitgebreide reactie op zijn website. "Ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken in deze sport. Ik heb mijn fysiek beste jaren gegeven om te ontdekken waar mijn limieten liggen. Of ik ze heb bereikt, zal niemand echt weten."



"Het lijkt erop dat onze tijd sneller op is dan ons potentieel", vervolgde hij filosofisch. "Maar dat maakt dat de mens geen limieten heeft. Alles wat ik in mijn sport heb bereikt, heb ik samen met mijn supporters en sponsors bereikt. Op tijdstippen dat ik twijfelde, steunden jullie mij. En op tijdstippen dat ik vertrouwen had, was dat omdat ik wist dat jullie in mij geloofden. Bedankt voor alle liefde en steun."



Brianne Theisen-Eaton bekende voor elke afsluitende 800m in stress te leven. "Elke keer voor die 800m was ik in paniek. Ik vroeg me af waarom ik het allemaal deed, maar na afloop keek ik toch elke keer weer uit naar de volgende zevenkamp. Het was de adrenaline, het besef tegen zeer getalenteerde vrouwen te strijden dat me telkens weer een betere atlete maakte. Na Rio kwam dat gevoel er echter niet meer. Ik nam een vakantie van drie maanden, maar bij de start van het nieuwe atletiekjaar bleef mijn motivatie nog steeds achter."



"Ik heb op dit moment niet meer de passie voor de sport en kan dan ook niet meer verdergaan", vervolgde Theisen-Eaton. "Ik wil niet op een lager niveau terugkomen. Daarvoor hou ik te veel van de sport. Ik wil iedereen bedanken die me bijstond in mijn carrière."