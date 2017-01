Tande slaat dubbelslag met tweede zege op rij

Door: redactie

Vierschansentoernooi De Noor Daniel Andre Tande heeft woensdag in de derde manche van het vierschansentoernooi in het Oostenrijkse Innsbruck zijn tweede zege op rij geboekt. Tande won zondag ook al de tweede manche in het Duitse Garmisch-Partenkirchen en neemt de leidersplaats in het vierschansentoernooi over van de Pool Kamil Stoch.

Tande pakte de zege met een sprong van 128,5 meter (125,7 punten). Hij hield daarmee zijn landgenoot Robert Johansson (123,1 punten) en de Rus Yevgeny Klimov (119,1 punten) achter zich. De Poolse tweevoudige olympische kampioen Kamil Stoch viel tijdens de oefensprong, maar werd toch nog vierde (117,4 punten).



Dat volstond niet om zijn leidersplaats in het vierschansentoernooi te behouden. Die is nu voor Tande (710,3 punten). Zijn voorsprong op Koch (708,6 punten) is wel slechts 1,7 punt. Tande neemt ook de leiding in de Wereldbekerstand over van de 17-jarige Sloveen Domen Prevc, die pas 25e werd in Innsbruck.



Vrijdag vindt de vierde en laatste manche van het vierschansentoernooi plaats in het Oostenrijkse Bischofshofen.



