Hij troostte gebroken en aangeslagen MMA-poster girl: "Ik heb haar 45 minuten geknuffeld en gezegd dat ik haar graag zie"

Door: Glenn Bogaert

4/01/17 - 11u24 Bron: ESPN, FOX Sports

© photo news.

Een nederlaag die nog lang zal nazinderen en mogelijk het einde van haar carrière betekent. Ronda Rousey was een hoopje ellende na haar verliesbeurt tegen Amanda Nunes. Geen geslaagde comeback in het MMA met een wereldtitel bij de bantamgewichten, wel een anticlimax van jewelste na een pak rammel dat amper 48 tellen duurde. Gelukkig was er nog een bekende troostende schouder.

© reuters. © ap.

Dat ze in zak en as zat na de verloren clash mag dan ook geen wonder heten. UFC-president Dana White was een bevoorrechte getuige en deed er alles aan om het uithangbord van zijn sport een hart onder de riem te steken: "Ik denk dat de tranen, het snot en het bloed overal op mijn jas hangen. Ik heb Ronda opgezocht in de kleedkamer en heb haar 45 minuten geknuffeld. Ik heb haar gezegd dat ik van haar hield en dat ik haar zal steunen, ongeacht de beslissing die ze gaat nemen. Ik steun haar, zij heeft dit allemaal opgebouwd. 'Dit alles zou niet bestaan zonder jou', heb ik haar gezegd. Je bent de beste beslissing die ik ooit genomen heb."



Pionier

Prachtige woorden van troost, de relatie tussen Dana White en Ronda Rousey is dan ook bijzonder. Zij was diegene die hem destijds aansprak om een vrouwendivisie op te richten in het UFC. Met haar passie, charisma en visie haalde ze haar slag thuis. Een paar minuten van zijn tijd had ze daarvoor nodig. "Het werden al snel 15 minuten en uiteindelijk duurde de conversatie 45 minuten. Ik had zoiets van: 'holy shit'. Ik was volledig mee met haar verhaal. Als we ooit van plan waren om het te doen dan was dit de vrouw die het voortouw kon nemen."



Schorsing

Intussen is 'Rowdy' trouwens voor zes weken geschorst na haar verloren UFC 207-kamp tegen de Braziliaanse Nunes alias 'The Lioness' in Las Vegas. De blonde 'poster girl' van het MMA mag tot 14 februari 2017 niet vechten. Al leek ze dat niet bepaald van plan...