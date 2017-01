Duitse Wereldkampioen Freund geeft forfait voor laatste twee manches vierschansentoernooi

Door: redactie

4/01/17

© afp.

Wereldkampioen Severin Freund moet door ziekte verstek laten gaan voor de laatste twee wedstrijden van het vierschansentoernooi, zo maakte de Duitse skifederatie vandaag bekend.

Volgens de DSV heeft Freund griepverschijnselen en kan alleen een rustperiode soelaas brengen. De wereldkampioen van 2015 op de grote schans staat na de eerste twee manches van het vierschansentoernooi (in Oberstdorf en Garmisch-Partenkirchen) op een bescheiden 22e plaats. Hij is er dus niet bij in Innsbruck (vandaag/woensdag) en Bischofshofen (vrijdag). Volgende maand verdedigt Freund zijn titel op het WK in het Finse Lahti.