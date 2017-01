Zes maanden voorwaardelijke schorsing en 5.000 pond boete voor gokkende snookerspeler

Door: redactie

De wereldsnookerfederatie WPBSA heeft de 40-jarige Engelsman Alfie Burden gisteren een voorwaardelijke schorsing van zes maanden en een boete van 5.000 pond (5.900 euro) opgelegd. Burden plaatste weddenschappen op snookerwedstrijden en dat is door de WPBSA verboden. Bovendien gokte Burden ook op wedstrijden van toernooien waaraan hij zelf deelnam en zelfs op eigen wedstrijden. De schorsing wordt effectief als zich voor 1 januari 2018 nieuwe feiten voordoen.

Tussen september 2006 en februari 2010 plaatste Burden online een vijftigtal weddenschappen op snookerwedstrijden. Van juli 2013 tot november 2016 deed hij er bij een andere online bookmaker nog eens 36 snookerweddenschappen bij. In het eerste jaar van zijn gokcarrière zette Burden vijf keer geld op een eigen wedstrijd, telkens gecombineerd met andere wedstrijden van hetzelfde toernooi. Burden zette wel nooit op een eigen nederlaag in.



Vijfduizend pond boete

De WPBSA vond dan ook geen enkele aanwijzing dat Burden trachtte een wedstrijd te manipuleren. Getuige daarvan de resultaten van zijn gokgedrag: Burden zette 25.003,03 pond in sinds 2006 en zag daar slechts 22.007,76 pond van terug. Bij dat verlies van 2.995,27 pond mag de onfortuinlijke gokker nu dus 5.000 pond bijtellen.



Wereldkampioen

Burden verdiende sinds de start van zijn profcarrière in 1994 392.258 pond aan prijzengeld. In 2008 verdween hij even uit de main tour, waarna hij in 2009 zijn plaats heroverde door wereldkampioen bij de amateurs te worden. Een 38e plaats (van 2001 tot 2003) is zijn hoogste notering op de wereldranglijst. Momenteel is hij de nummer 65 van de wereld. Vorig seizoen leverde hij zijn beste prestaties in rankingtoernooien, met kwartfinales in het China Open en het European Masters.



Integriteit

"Het is essentieel voor de integriteit van een sport dat spelers niet kunnen wedden op de sport die ze zelf beoefenen", verklaarde WPBSA-voorzitter Jason Ferguson. "Burden deed dat wel en bracht zo zijn carrière in gevaar. Alleen omdat hij alles bekende en zijn volledige medewerking aan het onderzoek verleende, heeft hij een levenslange schorsing vermeden."