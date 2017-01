Velez Zuzolova maakt in Zagreb een einde aan zegereeks Shiffrin

Door: redactie

3/01/17 - 18u45 Bron: Belga

Zuzolova maakte een einde aan de zegereeks van Mikaela Shiffrin (foto). © epa.

De Slovaakse Veronika Velez Zuzolova heeft de Wereldbekermanche slalom bij de vrouwen in de Kroatische hoofdstad Zagreb op haar naam geschreven.

In 2:02.53 haalde Zuzolova het van haar landgenote Petra Vlhova (2:02.77). De Tsjechische Sarka Strachova (2:03.05) mocht als derde mee het podium op.



Voor Zuzolova was het de vijfde WB-zege in haar carrière. Ze maakte zo een einde aan de indrukwekkende reeks van Mikaela Shiffrin. De 21-jarige Amerikaanse was in de Wereldbeker slalom twaalf keer op rij de beste, maar kon zich dinsdag niet plaatsen voor de tweede run.