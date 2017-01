Geen dertiende slalomzege op rij voor Shiffrin

Door: redactie

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede run op de Wereldbekermanche slalom bij de vrouwen in de Kroatische hoofdstad Zagreb. De 21-jarige Amerikaanse ging in de fout in de eerste run en zag zo een indrukwekkende reeks van twaalf opeenvolgende slalomzeges in de Wereldbeker tot een einde komen, een record dat ze deelt met de Zwitserse Vreni Schneider.