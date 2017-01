"Ik ben 80% van mijn lichaam kwijt, maar ik hou zo veel over: vrienden, familie, mijn dochtertjes. Mijn leven is mooi"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

3/01/17 - 11u10 Bron: Humo

© belga.

28 januari 2002, een noodlottige datum voor Marc Herremans. Het was de dag waarop de afgetrainde en fysiek in bloedvorm verkerende triatleet door een zwaar trainingsongeval in een rolstoel belandde. Een verlamming van borst tot tenen, een harde klap. Bijna 15 jaar later hoor je de 43-jarige Antwerpenaar echter niet klagen. In 'Humo' benadrukt hij zijn persoonlijk geluk. De gedrevenheid van de topsporter is er nog.

© belga. Dat hij nooit meer zal kunnen lopen, dat wil de strijdlustige Herremans niet geweten hebben. Hij blijft hoop koesteren: "Ik heb het nog steeds niet opgegeven. Misschien wordt er ooit iets gevonden, door de wetenschap. Ik sta nog iedere dag anderhalfuur rechtop, in mijn stapapparaat. En in bad doe ik mentale oefeningen om mijn benen weer aan de praat te krijgen. Soms voel ik een tinteling, een prikkel, in elk geval iets, en dat geeft mij moed. Het is beter te leven met hoop en geloof dan je te laten gaan. Als je het opgeeft, heb je helemaal niets. Maar nu heb ik nog altijd die hoop en dat geloof: zij maken dat ik zonder medicatie leef. Als er ooit een oplossing komt, weten de artsen: ik ben er klaar voor. Echte aanvaarding is er nooit geweest en zal er ook nooit komen. Aanvaarding is alleen mogelijk als je beseft dat je verdiend hebt wat je is overkomen. Maar ik had dat ongeval niet verdiend! Mijn gebroken rug is onterecht! Ik heb volgens mij altijd geleefd zoals het hoorde. Mijn lot is onrechtvaardig. En ik blijf mij ertegen verzetten, zoals ik mij altijd tegen iedere vorm van onrechtvaardigheid heb verzet." © belga.