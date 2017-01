Leuven Bears zet coach Sappenberghs aan de deur

Door: redactie

3/01/17 - 10u22 Bron: Belga

© photo news.

Stefan Sappenberghs is niet langer coach van Leuven Bears. De basketeersteklasser zette de samenwerking stop, zo laat de club vandaag op zijn website weten.

Ferried Naciri, assistcoach van de A-ploeg, neemt de rol van headcoach tijdelijk over tot er een vervanger voor Sappenberghs is gevonden.



"We wensen Stefan, ondanks het stopzetten van de samenwerking, expliciet te bedanken voor wat hij in 2016 voor de ploeg heeft betekend", meldt de club. "Het was zeker geen gemakkelijke periode voor Stefan, maar op sportief vlak dienen we evenwel ook keuzes te maken naar de toekomst toe. We geloven dat met de huidige ploeg en een vernieuwde omkadering het elan van het begin van het seizoen terug kan opgepikt worden."



Leuven staat na dertien speeldagen tiende en laatste in de Euromillions League. De club uit Vlaams-Brabant kon dit seizoen nog maar drie keer winnen.



Stefan Sappenberghs coachte Leuven sinds december 2015. Hij nam toen over van de Canadees Tom Johnson.