Kim Huybrechts mag in 2017 opnieuw in Premier League aantreden

Door: redactie

3/01/17 - 05u20 Bron: Belga

© getty.

Kim Huybrechts mag in 2017 voor de tweede keer in zijn carrière in de Premier League Darts aantreden. Dat maakte de profbond PDC maandag na afloop van het WK in Londen bekend. De 31-jarige Antwerpenaar kreeg één van zes wildcards voor de competitie met tien van 's werelds beste darters.