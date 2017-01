Van Gerwen overmand door emoties na triomf: "Ongelooflijk, heb hier zo hard voor gewerkt"

Door: redactie

3/01/17 - 00u05 Bron: Belga

© ap.

Michael van Gerwen hield het maandagavond in Londen na zijn triomf in de WK-finale tegen de onttroonde titelhouder Gary Anderson uit Schotland (7-3) niet droog. De stoere Nederlander besefte dat hij zijn ultieme droom had waargemaakt. "Ik heb in het afgelopen jaar alle majors gewonnen en pak nu ook de wereldtitel. Ongelooflijk, ik heb hier zo hard voor gewerkt. En met dank aan mijn vrouw en familie is het gelukt. Ik ben echt heel gelukkig nu", sprak de 27-jarige favoriet zichtbaar geëmotioneerd.

Van Gerwen pakte in 2014 al eens de wereldtitel, maar sneuvelde de voorbije twee jaar als topfavoriet voortijdig. Nu eindigde de WK-finale met een gemiddelde van bijna 108 punten per beurt. "Dat zegt genoeg denk ik. In het begin miste ik nog een paar dubbels, maar na 2-2 wist ik pas echt goed in de wedstrijd te komen. Het was een fenomenale partij waarin ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik heb op het juiste moment op de juiste plek gepresteerd. Iedereen weet dat de WK-finale de belangrijkste partij van het jaar is."



Van Gerwen was trots op zichzelf. "Ik heb het afgelopen jaar ondanks mijn reeks van overwinningen toch best nog wel wat commentaar gehad. Dat ik als grote favoriet geen wereldkampioen was. Dat ik onder de druk zou bezwijken. Daarom huil ik nu tranen van vreugde. Dat ik het toch maar heb bereikt. Ik heb hier eerst Raymond van Barneveld en daarna Anderson verslagen. Dat waren de mannen van wie ik de voorgaande jaren bij het WK verloor. Dat betekent heel veel voor me. Ik denk niet dat iemand weet wat ik nu voel. Het is een jaar voor mij geworden om nooit te vergeten."



Anderson, de wereldkampioen van 2015 en 2016, toonde zich een sportieve verliezer. "Die Michael van Gerwen is een aardige darter, die komt er wel", grapte de onttroonde kampioen.