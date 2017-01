Onverlaat probeerde WK-beker nog te ontfutselen, maar Van Gerwen kan hem toch voor tweede keer in de lucht steken

Door: redactie

De Nederlander Michael Van Gerwen, ook wel 'Mighty Mike' genoemd, heeft zich voor de tweede keer in zijn carrière tot wereldkampioen darts gekroond. De 27-jarige Van Gerwen, nummer één van de wereld, was in de finale in Londen te sterk voor Schots titelverdediger Gary Anderson (PDC-2).

Nadat Van Gerwen in 2013 in de finale verloor van Phil Taylor (PDC-4), werd hij in 2014 een eerste keer wereldkampioen. De voorbije twee jaar ging Anderson telkens met de titel aan de haal. Van Gerwen sneuvelde in 2015 in de halve finales en vorig jaar in de achtste finales.



De finale was alleen in het begin spannend. Tot 2-2 hield Anderson gelijke tred - bij 1-2 stond Van Gerwen tegen de darts in zelfs even op achterstand - maar dan liep "Mighty Mike" 6-2 uit. De negende set ging nog naar Anderson, nadat Van Gerwen in het vierde leg gestoord werd door een toeschouwer die er op het podium met de trofee probeerde vandoor te gaan. De onverlaat kon snel worden ingerekend, maar de concentratie was bij de Nederlander even weg. In de tiende set maakte hij het alsnog af. De setstanden waren 3-2, 2-3, 2-3, 3-2, 3-2, 3-1, 3-0, 3-1, 2-3 en 3-2. Van Gerwen eindigde met een gemiddelde van 107,79 per drie darts en een checkout percentage van 44,26 procent. Anderson deed het met een gemiddelde van 104,93 en 37,78 procent ook lang niet onaardig. Samen gooiden de twee tenoren liefst 42 180's, goed voor een nieuw record. Het vorige werd door Anderson en Adrian Lewis (PDC-5) met 34 stuks in de finale van vorig jaar gevestigd. Anderson nam 22 maximumworpen voor zijn rekening en ook dat is een nieuw record. Hij doet één beter dan de Nederlander Raymond van Barneveld (PDC-12) in de finale van 2007 en dan Dave Chisnall (PDC-7), dit jaar in een kwartfinale tegen Anderson.



De 26e zege van het seizoen, met daarbij alle belangrijke toernooien, leverde Van Gerwen 410.000 euro op, waarmee hij zijn eerste plaats op de Order of Merit nog maar eens verstevigde. De voorsprong van Van Gerwen is zo groot, dat hij nu al zeker is dat hij ook het volgende WK als nummer een van de wereld zal aanvatten.



