Franse olympische skikampioen van 1960 overleden

Door: redactie

2/01/17 - 22u11 Bron: Belga

© Twitter France Info.

De Franse oud-skiër Jean Vuarnet is in de nacht van zondag op maandag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie in een persbericht gemeld. Vuarnet, die olympisch kampioen afdaling werd in 1960 en zijn naam gaf aan een bekend zonnebrillenmerk, overleed in zijn woonplaats Sallanches (Haute-Savoie) aan de gevolgen van een beroerte.