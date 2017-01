Bart Swings heeft in Portugal de batterij opgeladen

Door: redactie

2/01/17 - 13u27 Bron: Belga

Bart Swings. © anp.

EK Schaatsen Drie Belgische schaatsers hebben zich gemeld voor de eerste titelstrijd van het jaar: het toernooi om de Europese kampioenschappen in Heerenveen. Bart Swings is een prominente starter in het allroundtoernooi. Jelena Peeters acteert op een wat meer bescheiden niveau bij de vrouwen en Mathias Vosté heeft het genoegen deel te nemen aan het eerste continentale sprinttoernooi.

Swings, vorig jaar in Minsk tweede, is opnieuw kandidaat voor een plaats op het podium. Maar er is slechts één echte favoriet. Sven Kramer, al acht Europese titels op zijn palmares, toonde in de laatste dagen van 2016 goede vorm door tijdens de Nederlandse afstandkampioenschappen de 1.500 en de 5.000 meter te winnen en als tweede te eindigen op de tien kilometer.



Dergelijke zware selectiewedstrijden blijven Swings bespaard. In alle rust heeft de 25-jarige student uit Leuven zich op de skeelers in het milde klimaat van het Portugese plaatsje Lagos kunnen voorbereiden. Maandag stond hij voor het eerst weer op het ijs.



Zonder coach

"Ik heb in vijf dagen de batterij kunnen opladen. Hard getraind in de zon. Dat had ik nodig", zei Swings. Hij was in skeeleroord Lagos, waar deze zomer de Europese titelstrijd plaatsvindt, zonder coach Jelle Spruyt en zonder andere schaatsers. "De aanwezigheid van een coach is niet per se nodig. Ik ken de situatie en weet hoe ik moet trainen."



Een maand geleden waren de wereldbekerwedstrijden in het nieuwe Thialf niet naar wens verlopen. Voor het eerst in het huidige seizoen slaagde Swings er niet in een plekje op het podium te veroveren. "Mede daardoor was het goed even van het ijs te stappen", legt hij uit. "Na terugkeer van de wedstrijden in Azië was mijn timing niet goed. Maar daarvoor had ik wel goed gereden. Dan moet ik dat nu weer oppakken."



Peeters benutte de weken na de wereldbekerontmoeting om haar sprint aan te scherpen. Voornaamste wedstrijd voor de rijdster uit Wuustwezel is het WK afstanden, over zes weken in Zuid-Korea. Geen Belg woont waarschijnlijk dichterbij een kunstijsbaan als Vosté. Thialf is voor de jongeman uit Nijeholtwolde zijn tweede huis geworden. België beschikt nog steeds niet over een 400-meterbaan.



Het EK sprint wordt dit jaar voor het eerst gehouden. Voorheen was er alleen maar een EK voor allrounders. De Internationale Schaats Unie (ISU) zoekt al enige jaren naar een betere verdeling van het grote aantal kampioenschappen. In principe worden die EK's om het jaar gehouden.



Volgend seizoen is het eerste toernooi van het jaar een EK afstanden. Die constructie is een compromis: veel landen zien weinig in allroundtoernooien. Zij menen dat schaatsers zich moeten specialiseren op een afstand en baseren daarop ook de financiering.