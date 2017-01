Ronda Rousey na pijnlijke nederlaag: "Tijd nemen om na te denken over mijn toekomst"

Door: redactie

2/01/17 - 12u27 Bron: ESPN

© afp.

Welgeteld 48 seconden duurde de comeback van Ronda Rousey in het UFC. De 29-jarige Amerikaanse incasseerde vrijdagnacht tegen Amanda Nunes de ene klap na de andere en droop bijzonder ontgoocheld af. In een verklaring aan ESPN komt 'Rowdy' voor het eerst met een (niet al te hoopvolle) reactie naar buiten: "Ik moet de tijd nemen om na te denken over mijn toekomst."



"Ik wil al mijn supporters bedanken die er niet enkel voor me waren in de mooiste momenten, maar vooral in de moeilijke periodes. Woorden kunnen niet beschrijven hoeveel jullie steun en liefde voor mij betekent. Het was mijn doel om niet enkel terug in de ring te staan, maar vooral om weer te winnen. Dat was mijn enige focus het voorbije jaar. Desalniettemin loopt niet altijd alles zoals gepland, zelfs als je alles gegeven hebt. Ik ben trots als ik zie hoe de vrouwenklasse in het UFC de voorbije maanden geëvolueerd is (met onder meer een belangrijke bijdrage voor Amanda Nunes). Nu is het echter nodig dat ik de nodige tijd neem om na te denken over mijn toekomst. Dank je wel om dat te begrijpen en dank je wel aan iedereen om in mij te geloven", aldus Rousey.