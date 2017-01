Materiaalman ziet droom uitkomen in NHL en mag acht seconden in doel staan

Door: redactie

Jorge Alves is a goaltender of record in the @NHL after coming in tonight's game with 7.6 seconds remaining. #HipHipJorge WATCH #CARvsTBL pic.twitter.com/cS2sLKJXaS

In de Amerikaanse IJshockeycompetitie (NHL) stond gisteren onder meer het duel tussen Tampa Bay Lightning en de Carolina Hurricanes op het programma. Op zich niet heel speciaal, ware het niet dat er zich op luttele tellen van het einde iets merkwaardigs afspeelde. Jorge Alves maakte de laatste acht seconden vol in het doel van de Carolina Hurricanes. Opvallend: de 37-jarige Amerikaan is sinds 2012 bij de club in dienst als... materiaalman. De Carolina Hurricanes besloten Alves uitzonderlijk voor één avond een 'tryout contract' te geven nadat tweede keeper Eddie Lack in extremis ziek moest afhaken. Bij een 3-1 tussenstand (ook de eindstand) en op 7.6 seconden van het einde gunde coach Peters de 'materiaalman' uiteindelijk zelfs nog wat speeltijd.



"Ik ben al zolang bij deze club en we grapten er met de spelers in de kleedkamer wel eens op los dat ik op een dag in doel zou staan. Dat het nu ook effectief gebeurde, was heel speciaal en ongelooflijk. Het is allemaal heel emotioneel voor mij", aldus Alves die geen shot te verwerken kreeg. "Maar laten we hier geen gewoonte van maken, ik heb een belangrijke opdracht te vervullen voor deze ploeg." Dinsdagnacht nemen de Carolina Hurricanes het op tegen de New Jersey Devils mét Lack als tweede keeper en Alves als... materiaalman.